Hverken kronprinsessen eller andre får mulighed for at komme til Roskilde Dyrskue i år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Roskilde Dyrskue varsler et ordentlig brag i 2022

Roskilde - 04. maj 2021 kl. 12:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Ingen dyrskuer må afholdes før den 14. juni.

Sådan står der direkte i aftaleteksten, som blev forhandlet på plads på Christiansborg i nat, og dermed var Roskilde Dyrskue, som lå i dagene omkring grundlovsdag, afblæst.

Selv om det på intet tidspunkt har været sikkert, at årets skue overhovedet ville kunne afvikles, havde Roskilde Dyrskue ellers oplevet en kolossal forhåndsinteresse. Eksempelvis var al plads til maskinudstilling helt udsolgt tidligt på foråret, selv om udstillingen til i år var udvidet med 7500 kvadratmeter. Det gav plads til næsten 200 udstillere af alt fra mejetærskere og traktorer til store haveredskaber, men der var endnu flere, der gerne ville med, så dyrskuet var nødt til at oprette en venteliste til udstillere.

Skal være i foråret Alt det bliver nu ikke til noget.

- Hvis vi ser på fase 2 - efter 14. juni - må der maksimalt samles 10.000 mennesker, og det kan vi slet ikke holde dyrskuet på, så det er ikke interessant for os, og i fase 3, efter 1. august, ville vi komme i konflikt med vores andet store arrangement, Store Hestedag, der ligger i begyndelsen af september, samtidig med at vi ville komme hen på en tid af året, hvor landmændene har så travlt på markerne, at de ville få svært ved at deltage, og så giver det ingen mening. Vi er nødt til at ligge i foråret, så der bliver ikke noget dyrskue i år, siger Roskilde Dyrskues sekretariatschef, Charlotte Frimer Petersen.

Ikke overraskede - Vi er da skuffede, men vi må også bare sige, at vi er kommet så langt hen, at vi ikke er overraskede. Den lange ventetid, vi har været sat i, har fået os til at tænke, at det nok ikke ville kunne lade sig gøre. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har set på det meget store areal, vi har til rådighed til dyrskuet i Roskilde. Vi har 35 hektar, og selv om vi ikke har sundhedsfaglig indsigt, synes vi, der måtte være gode muligheder for at gøre det på en sikker på. Nu er den sundhedsfaglige vurdering, at det kan det ikke, og det tager vi tager efterretning, siger Charlotte Frimer Petersen.

Glad for hjælpepakker Roskilde Dyrskue blev også aflyst i 2021, og lige som det var tilfældet dengang, vil der være hjælpepakker fra staten til at dække de tab, der måtte være. Det kvitterer Charlotte Frimer Petersen for.

- Det giver os et udgangspunkt for, at vi kan komme tilbage næste år, og vi glæder os allerede helt enormt til 2022, hvor vi skal indhente to års aflyste dyrskuer med et ordentligt brag! siger hun.