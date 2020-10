Selvom dronning Louise er nem at se ved siden af Frederik den 8., er det ikke alle dronninger, som er lige lette at finde i Roskilde Domkirke. Foto: Matilde Nørgaard

Roskilde Domkirke husker de glemte dronninger

Under Roskilde Domkirkes hvidkalkede loft med farvestrålende kalkmalerier ligger mange af Danmarks tidligere regenter i tunge stenkister. Det er hovedsageligt tidligere konger og deres monumenter, der fylder i den gamle kirke.

Blandt dem ligger der dog også dronninger, som de måske færreste husker navnet på. Det er dronninger som for eksempel Sophie Amalie, Louise og Dorothea. Selvom disse kvinder ikke har egne infotavler, er de ikke uvæsentlige for historien.

Roskilde Domkirke vil gerne fortælle hele historien, så derfor kan børnene i efterårsferien lære om dronningerne ved at tage på jagt efter dronningernes kister.

- Vi synes, vi skal hylde den hele historie, og derfor skal dronningerne også skal have plads i formidlingen, siger David Høyer, der er formidlingsansvarlig hos Roskilde Domkirke.

Når børnene har fundet dronningernes kister, får de et klistermærke til et opgavehæfte, der bliver til en kort historiebog om seks udvalgte dronninger

Nogle af de børn er Jonathan og Hjalte, der begge er otte år, og 12-årige Nanna, der alle synes, det er sjovt at lede efter dronningerne.

For Hjalte og Nannas mor, Camilla Leisin, er det også en god måde at bruge Roskilde Domkirke på.

- Det er godt, at der er lavet en oplevelse ud af det, så det ikke bare er at gå rundt og kigge på kisterne, siger hun.

- Det er ikke bare at gå ind og konstatere, at det ser flot ud. Man er i stedet på skattejagt og lærer om nogle dronninger, man ikke normalt hører om, siger hun.

- Det har at gøre med den måde, magten traditionelt var fordelt på. Typisk havde manden magten, og overleveringen af den kvindelige magthaver er let fortrængt, siger han.

- Roskilde Domkirke har den funktion i forhold til kongehuset, at den skal vise, at den siddende regent har sin magt berettiget gennem sin forgænger. I den her meget symbolske overlevering fra den døde til den levende regent, bliver det hurtigt knyttet til kongen, siger David Høyer.