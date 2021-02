Roskilde Byråd ønsker at bevare de nyeste og mindst forurenende forbrændingsanlæg som ARGO på Håndværkervej. Både her og andre steder kan man så lukke de ældre anlæg.

Roskilde Byråd: Luk først de gamle forbrændingsanlæg

Sådan blev konklusionen fra alle partierne i Roskilde Byråd, der på sit seneste møde diskuterede situationen efter et oplæg om situationen, efter at KL har lavet en plan, der betyder lukning af det moderne anlæg på Håndværkervej i Roskilde.

- Lad os lukke de ældste ovnlinjer over hele landet. Så sikrer vi, at de mest moderne og miljørigtige anlæg videreføres, mens vi samtidig passer på miljøet og på pengene, siger borgmester Tomas Breddam (S) i en opsummering.

Han fremhæver, at Argo er et af de mest effektive forbrændingsanlæg i Danmark. Til gengæld forstår han ikke, at KL vil bevare anlæg, der er både 30 og 50 år gamle.