Roskilde Boldklub er en af de 34 klubber i Danmark, som er med i Playmakers inspired by Disney, der skal få flere piger til at spille fodbold. Foto: UEFA Playmakers

Roskilde Boldklub går sammen med Disney: Vil have flere piger til at spille fodbold

Roskilde - 17. marts 2021 kl. 12:04 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Når fodbolden triller blandt de helt unge piger i Roskilde Boldklub bliver det med en sand Disney-magi over sig. Roskilde Boldklub er nemlig stolt vært af det første europæiske UEFA græsrodsprogram for piger - Playmakers inspired by Disney. Som navnet antyder er det et samarbejde mellem det europæiske fodboldforbund UEFA og Disney.

Danmark er blandt de 16 europæiske lande, der over de næste to og et halvt år vil skabe resultater og vækst i pigefodbolden. Og Roskilde Boldklub er en af de 34 værtklubber i Danmark, som sammen skal have næste generation af piger ind i fodboldklubberne og udbrede fodbold som en sport, der appellerer til begge køn.

- Det hele handler jo om, at vi skal have flere piger til at spille fodbold. Hos Roskilde Boldklub har vi kun to pigehold, og vi vil meget gerne have flere piger til at vælge fodbolden. Så da jeg hørte om Playmakers, så stod det hurtig klart, at det passer helt perfekt med vores målsætning, om at få flere piger med i RB, siger Natalie Rømer fra Roskilde Boldklub.

Leg og historiefortælling Det nye koncept skaber rammerne for en innovativ introduktion til fodbold for piger i alderen fem til otte år, og det sker igennem leg og historiefortælling. Playmakers inspired by Disney anvender en historiefortællingstilgang med de meget elskede Disney-universer for at motivere flere piger til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold.

Kombinationen af legende fodboldøvelser og historiefortællinger giver pigerne sjove og unikke oplevelser, som forhåbentlig bliver startskuddet til et fodboldeventyr, hvor fodbolden vil bidrage med en masse magiske øjeblikke.

- Når vi vælger at være vært for Playmakers, er det fordi, vi gerne vil have flere piger til at forelske sig i fodbold, for at gøre dem sundere, mere selvsikre, skabe venskaber og lære dem livsfærdigheder. Jeg har presset på for, at vi i Roskilde Boldklub skal satse mere på vores pigeafdeling, og nu har jeg så fået min vilje, fortæller Natalie Rømer, der er vokset op i Manchester i England og selv har spillet fodbold hele livet.

Inviterer til prøvetræning I anledning af den første afvikling af Playmakers inviterer Roskilde Boldklub alle interesserede piger i alderen fem til otte år til at afprøve en ny og innovativ træning. Et Playmakers-forløb dækker over otte træningssessioner, med en ugentlig afvikling ved Rådmandshaven 10. I de første sessioner har Playmakers fokus på at opbygge pigernes færdigheder i forhold til deres motorik, tilskynde til kreativ tænkning samt styrke kommunikationen med deres holdkammerater.

I de senere sessioner introduceres pigerne til grundlæggende fodboldfærdigheder, men hele vejen igennem programmet er det sjov, glæde og boldleg der er i fokus.

Alle kan være med Playmakers er for piger i alderen fem til otte år - både nationalt og i Roskilde - uanset niveau og fodboldviden, så længe pigerne har lyst til at udforske og opleve et fodboldeventyr. Det første forløb starter søndag den 2. maj klokken 9.30-11.

- Vi synes, det er fantastisk, at UEFA, Disney og DBU samarbejder om det første internationale græsrodsprogram for piger. Det appellerer meget bredere og vil motivere mange nye piger til at snøre skoene og begynde til fodbold. Det vil vi selvfølgelig gerne bakke op om, og vi håber at se mange piger til vores første Playmaker afvikling - for alle er velkomne, lyder det fra Natalie Rømer.