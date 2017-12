Roskilde Bank-sagen er blevet anket til Højesteret.Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Roskilde Bank-sag sendt i Højesteret

Roskilde - 04. december 2017 kl. 14:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Højesteret, der kommer til at afgøre det retslige efterspil om Roskilde Banks krak endeligt.

Læs også: Finansiel Stabilitet vil have 375 millioner fra banktop

Det stod klart mandag eftermiddag, da Finansiel Stabilitet meddelte, at Østre Landsrets afgørelse bliver anket, dog ikke i fuldt omfang.

Sagen var anlagt mod den tidligere direktion, bestyrelse og eksterne revision i Roskilde Bank. Dommen indebar frifindelse af alle sagsøgte for samtlige forhold, omend den også rummede kritik.

På den baggrund har bestyrelsen i Finansiel Stabilitet besluttet at anke dele af dommen.

»Landsretten konkluderer i sin dom af 7. november 2017, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken, men at der ikke er grundlag for et generelt erstatningsansvar for driften af banken.

Ankesagen vil omfatte konkrete aktiekreditter samt konkrete udlånsengagementer, herunder den aktiekredit hvor Østre Landsret finder, at bestyrelse og direktion har handlet ansvarspådragende, men hvor der ikke er sket den fornødne dokumentation for det lidte tab,« skriver Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Finansiel Stabilitet vil under ankesagen gøre gældende, at der gælder et skærpet ansvar for ledelsen i en finansiel virksomhed, ligesom der vil ske dokumentation af tab på den måde, som Østre Landsret har efterlyst.

Ankesagen vil ikke omfatte underdirektør Allan H. Christensen, ligesom den ikke vil omfatte den eksterne revision.

Finansiel Stabilitet vil under sagen være repræsenteret af advokatfirmaet Gorrissen Federspiel ved advokat Lotte Eskesen og advokat Jakob Skude Rasmussen. Jakob Skude Rasmussen var også en del af advokatteamet under landsrettens sag, hvorimod Christian Alsøe ikke får med sagen at gøre i Højesteret.

