Se billedserie På RO?s Torv er Føtex med til at tiltrække kunder. Foto: Jan Partoft

Roskilde Avis gik gennem byen: Her holder butikkerne åbent

Roskilde - 14. januar 2021

Imens en stor del af Roskildes butikker må holde lukket pga. corona-restriktionerne, har deres organisation Roskilde Handel travlt med initiativer, som kan give et sikkerhedsnet, så de er klar igen efter epidemien.

En af de mest udbredte modeller er opfordringen til byens normale kunder om at købe et gavekort, der kan bruges i over 80 butikker, restauranter osv. og give dem en god omsætning, når de igen må åbne.

Gavekortet til de mange Roskilde-forretninger kan købes hos Dom Apoteket i Algade eller Svane Apoteket i Skomagergade samt på hjemmesiden: www.roskildehandel.dk.

Mad og briller

De nuværende restriktioner er ikke altid lige lette eller logiske at finde ud af.

Derfor gik Roskilde Avis en tur gennem byen fra RO's Torv og hele vejen til og med Støden for at se, hvem der egentlig har åbent i øjeblikket.

Resultatet viste - måske ikke så overraskende - at der fortsat er mange muligheder for at få mad- og dagligvarer, take-away fra restauranter eller cafeer samt hjælp til et bedre syn i byens forskellige brilleforretninger.

Udover Bymidten holder samme typer butikker naturligvis også åbent andre steder omkring Roskilde.

Her er resultatet af avisens helt uvidenskabelige men meget jordnære undersøgelse:

RO's Torv - Københavnsvej

Føtex

Smoke-It

Normal

Matas

Apoteket

Lanternen (take away)

Tasty House (take away)

K-Circle (kiosken)

Domino's (take away)

Røde Port - Hestetorvet

Roskilde Smørrebrød (take away)

Låseforretningen (reparationer)

Algade Slagter

Symaskine Center (reparationer)

Akacia Blomsterkunst

Louis Nielsen (optik)

Hestetorvet - Stændertorvet

Superbrugsen

Emmerys Bageri

Dom Apoteket

Skjold Burne

San Remo (take away)

Buus Optik

Burger Klub (take away)

Stasig Uhr (reparationer)

Algade Pizzeria (take away)

Anytime (reparationer)

Blomster Tid

Synoptik (briller)

Pernille Damgaard (optiker)

Lagkagehuset (bager)

Smart Eyes (optiker)

Matas

Phone LCD (reparationer)

Fri Cykler (reparationer)

Føtex (Stationscentret)

Søren Friid Optique

Persillepigens Eftf.

EcigZ

Quinde (helskost)

Skomagergade

Caseus (ost-charcuterie)

Upstairs (take away)

Peter Beier (chokolade)

Profil Optik

Optique Nicolai's

Den Franske Vinhandel

Normal

Frellsen Chokolade

Meny Supermarked

Gamst Blomster

Matas

Svane Apoteket

Thiele Optik

Basilico (take away)

Irma

Halifax Burger (take away)

Gorm's Pizza (take away)

Macsend (telereparation)

Helsom (helsekost)

Roskilde Frugt og Grønt

Roskilde Cykelcenter

Støden

Chili Kebab Hus (take away)

Conditoriet (bageri)

Suenson Vin

Slagter Frimann

Kuberts Fisk

Roskilde Vinlager

Holte Vinlager (Ringstedgade)