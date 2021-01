Roskilde 2020 i billeder del 3: Vulkanen og kæmpetrolden

19. september: Roskilde får »fornøjelsen« af Danmarks største havebål, da et gigantisk bjerg af haveaffald selvantænder hos Solum. »Vulkanen« er umulig at slukke, og det varer 70 dage, før den er brændt ud. Undervejs viste det sig, at bunkerne havde været betydeligt højere, end de måtte være. Kommunen endte med at politianmelde Solum, der på sin sine forsvarede sig med, at den havde været presset til at tage imod de voldsomme mængder af haveaffald, der kom efter nedlukningen i foråret. Foto: Daniel Tronholm