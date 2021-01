Roskilde 2020 i billeder del 2: Coronamånederne og optur for KFUM

15. juni: Så lykkedes det endelig for Roskilde KFUM at komme i Danmarksturneringen. Da sæsonen blev afkortet, førte kumferne Danmarksserien, så oprykningen skulle afgøres i en play-off over to kampe mellem nummer et og to, hvor det førende hold ville rykke op ved pointlighed. Men den anden kamp blev aldrig spillet, for med en sejr i den første var oprykningen til Roskilde-holdet hjemme, og træner Stefan Håkansson kunne få en lufttur. Foto: Allan Nørregaard