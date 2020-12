Roskilde 2020 i billeder del 1: Borgmester som vinterbader og tiden før corona

10. februar: Roskilde Vikinge Vinterbadere markerede foreningens 20-års jubilæum og overtalte borgmester Tomas Breddam til at opleve vinterbadningens velsignelser på egen krop. Han høstede anerkendelse for at tage udfordringen op, og spontan applaus for også at tage hovedet under vand - men nogen nydelse så det ikke ud til at være.

Foto: Per Christensen