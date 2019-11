Se billedserie I en af søndagens allerbedste kampe måtte Amre Allman fra Hornslet (th.) se sig slået i 91 kilo-klassen med dommerstemmerne 4-1 af Torben Keller fra Pandrup. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roserne vælter ned over bokseklub

Roskilde - 18. november 2019 kl. 07:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mange tusinde frivillige arbejdstimer, Jyllinge Boxing Team havde investeret i at gøre DM i boksning 2019 til en succes. Derfor var det også med ekstra stor glæde, at arrangementets primus motor, Bo Bøgeskov, søndag kunne konstatere, at der udelukkende var kommet positive tilbagemeldinger fra alle, der havde interesse i stævnet.

- Det var en supergod weekend og et mesterskab ud over det sædvanlige. Der var meget rigtig god boksning, der var rigtig mange mennesker, og organisatorisk, sportsligt og økonomisk blev det et rigtig godt mesterskab, og de, der har været i hallen, er i hvert fald blevet underholdt, og det er lige så vigtigt, siger stævneleder Bo Bøgeskov, der også kunne glæde sig over to guldmedaljer og to sølvmedaljer til den arrangerende klub, hvilket også står mål med forventningerne.

Men frem for alt var der topkarakter til klubben fra bokseunionen, der havde »bestilt« stævnet.

- Dansk Bokse Union er yderst tilfredse. Fra alle, der var her - officials, bestyrelsesmedlemmer og så videre - har der ikke været andet end kæmpe ros over, at alt er gået snorlige. Som klub har vi været super serviceminded og sørget for at være på forkant med alting. Så er det også en fornøjelse at få anerkendelse fra toppen af dansk boksning. Vi hører, at der var styr på alting, og at bokserne kunne forberede sig ude bagved i fred og ro, og lys og lyd skabte en god stemning. Vi har været rigtig mange frivillige til at sikre en god oplevelse, og det hele spillede bare. Da alle var taget hjem, og vi stod 35 mennesker tilbage og klappede hinanden på skulderen, var det en fed fornemmelse at kunne sige farvel til hinanden og kunne sige, at det gjorde vi kraftedme godt! siger Bo Bøgeskov.

DM-stævnet er kronen på værket i et arbejde, der har strakt sig over flere år. Første store prøve var DM-stævnet, der foregik i Roskilde i 2017, hvor Jyllinge Boxing Team var medarrangør. Tidligere i år var klubben enearrangør af begynder-DM, som skulle vise sig at blive en generalprøve, fordi Dansk Bokse Union i mellemtiden var blevet brændt af og pludselig manglede en klub til at arrangere det »rigtige« DM. Her sprang Jyllinge Boxing Team til efter at have sikret sig, at også kommunen var klar til at bakke op. Det var den.

- Så vi har ikke været nervøse for, at vi ikke kunne løfte opgaven. Og fordi vi har haft begynder-DM om en slags »prøveklud«, er der nogle ting, som vi har kunnet prøve af og gøre bedre - fx lyd og lys og hvordan vi kunne steppe mere op i det lukkede backstage-område. Dér fik vi rettet nogle ting, og det er en af forklaringerne på, at det gik rigtig godt, siger Bo Bøgeskov.

