Ro?s Torv fik ikke lov at åbne igen, men må vente på linje med de andre storcentre. Foto: Kristian Jørgensen

Artiklen: Ro's Torv klar til at åbne når signalet lyder

Ro's Torv klar til at åbne når signalet lyder

Det var ingen opløftende melding for butikscenteret Ro's Torv, der kom fra Christiansborg om genåbningen af butikslivet. Centret må forblive lige så lukket som i de sidste par måneder og kan blot se til, mens flere butikker i Roskildes bymidte har åbnet.

- Situationen er uforandret for os, da de butikker, der er åbne, er de samme, der vil være åbne på mandag den 1. marts. Der åbner ikke flere butikker i centret lige nu. Det er ikke en optimal situation, siger han til meldingen fra regeringen om, at butikscentre ikke er med i genåbningen i denne omgang, siger Jakob Møller, commerciel director hos Dades, der står som udlejer af Ro's Torv.

Kunderne kan dog stadig købe ind i de butikker, der fortsat må holde åbent på Ro's Torv enten i form af fysiske butikker eller takeaway. Der er fortsat åbent hos blandt andre Føtex, Matas, Normal, Profil Optik og apoteket, og trænger man til mad, har Restaurant Flammen og Zhiki Sushi åbent for takeaway.

Jakob Møller har flere butikscentre rundt om i landet under sine vinger, og der ligger genåbningskampagner klar til brug.

- Vi har en række centre rundt omkring i landet, og vi har alt liggende klart i vores genåbningskampagnee også for Ro's Torv. Så vi er klar til at åbne lige så snart, vi får grønt lys, siger han.

Lige nu er det en kamp for at overleve for butikkerne i butikscentret.