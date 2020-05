Ro?s Torv er ikke blevet løbet over ende, da centeret igen kunne åbne for kunderne mandag formiddag. Billedet er dog fra lørdag, da butikkerne stadig var lukkede. Foto: Thomas Olsen

Ro's Torv har tal på kunderne

- Det er helt fantastisk, at vi kan åbne igen. Det har været nogle meget intense dage op til åbningen, hvor vi har sørget for, at al sikkerhed er i orden, og vi kan lukke vores kunder trygt ind igen, siger centerchef Lisbeth Wilstrup over telefonen kort efter, butikkerne på Ro's Torv igen har slået dørene op.