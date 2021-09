Se billedserie For at der ikke går arkæologiske værdier tabt, når der eksempelvis bliver opført nye boliger, skal alle kommuner være tilknyttet et statsanerkendt museum. Det er den opgave, ROMU nu får i Egedal Kommune. Derudover kommer der også formidlingsopgaver. Foto: Lars Skov

Romu udvider: Egedal bliver fjerde medlem af familien

Roskilde - 14. september 2021 kl. 06:36 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Selv om Romu egentlig har været i gang i Egedal Kommune siden nytår, er det først nu, formalia kommer på plads. Slots- og Kulturstyrelsen har på forhånd godkendt aftalen, Kultur- og Idrætsudvalget har netop nikket ja til de vedtægtsændringer omkring det geografiske ansvarsområde hos Romu, som er nødvendige for aftalen, og på næste byrådsmøde forventes den sidste godkendelse at ske.

Direktør for Romu, Morten Thomsen Højsgaard er fyldt med begejstring over, at Romu-familien, som allerede består af Roskilde, Lejre og Frederikssund, nu bliver udvidet med sit fjerde medlem.

- Det er en opgave, som er spændende for os. Der er så mange historiske fællesnævnere i de fire kommuner, siger Morten Thomsen Højsgaard og fortæller, at inden kommunesammenlægningen i 2007 hørte Ølstykke og Stenløse, som sammen med Ledøje-Smørum blev til Egedal, under Færgegården i Frederikssund.

- Så det er en opgave, som kommer hjem. Der er rigtig mange faglige og strategiske grunde til, at det er landet, som det er. Det er en helt naturlig ting. Vi har stadig ting i vores magasiner, som er udgravet i området dengang, og vi har stadig medarbejdere, som har været med på udgravning i det, som nu er Egedal Kommune, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Ingen tidsbegrænsning

Egedal Kommune driver fortsat selv og for egne midler deres kommunale museumsvirksomhed, besøgssteder/arkiver, skoletjeneste og lignende, men alle kommuner skal også have et statsanerkendt museum tilknyttet til at varetage det lovpligtige, kulturhistoriske ansvar.

Det gælder eksempelvis, når der skal opføres nye bygninger, og der i den sammenhæng skal laves arkæologiske undersøgelser.

- Så der ikke går arkæologiske værdier tabt, siger Morten Thomsen Højsgaard og forklarer, at det er den opgave, Romu har vundet et udbud om.

Det har tidligere været Kroppedal Museum med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune, der har løst opgaven for Egedal Kommune.

Siden 1. januar har der været en overgangsaftale under forventning af, at aftalen mellem Romu og Egedal blev godkendt hele vejen rundt. Der er en opsigelsesfrist, men ingen tidsbegrænsning på aftalen.

Tid til pusterum

Derudover har Romu lavet en kontrakt med Egedal Kommune om yderligere opgaver på formidlingsdelen. Det betyder, at Romu skal lave tre arrangementer om året.

- Det kan være en debataften eller en åben udgravning. Derudover skal vi lave en formidlingsartikel om måneden, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Der vil desuden være deling af viden mellem medarbejderne hos Romu og i Egedal Kommune.

- Vi har lige haft cirka 20 frivillige fra Egedal med på vores årlige træf for frivillige. Træffet går på skift, og i år var de på Lejre Museum. Vi prøver at hjælpe og inspirere hinanden. Det bliver en gevinst for alle parter, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Aftalen med Egedal Kommune er ikke den eneste, Romu har indgået i år. Den 1. marts overtog Romu også formidlingsfonden for Roskilde Domkirke.

- Og den 21. april åbnede museerne igen. Vi har aftalt internt, at vi ikke tager store ting ind til og med 2022. Den røde tråd er, at vi gerne vil gøre det så godt som muligt. Det er to spændende opgaver, og nu skal vi lige have dem på plads, siger Morten Thomsen Højsgaard og fortæller, at Romu ingen strategi eller mål har om at tage nye ting ind, men at ingen kan forudse, hvordan verden ser ud efter 2023.