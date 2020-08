Se billedserie Mia Svantemann Ramskov har altid elsket at lave mad, og hun tror ikke på kræsne børn. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Romkugler er det værste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Romkugler er det værste

Roskilde - 25. august 2020 kl. 18:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som madentusiast er Mia Svantemann Ramskov i stand til at spise det meste, men da hun bliver spurgt, om der er noget, hun ikke kan lide, falder svaret prompte:

- Romkugler. Jeg er heller ikke så meget til desserter, og hvis jeg har valget på en restaurant mellem en forret eller en dessert, så vælger jeg altid forretten, siger hun.

Det har dog ikke forhindret hende i at have dessertopskrifter på sin madblog Karrieremad, og i det hele taget giver hun ikke meget for kræsenhed.

- Folk siger, man godt kan mærke, at min søn har en madblogger som mor. Min holdning er, at alle skal smage på alt. Det er OK, hvis børn ikke kan lide noget, men de skal smage på det først. Min søn har været »tvangsindlagt« til min madlavning, så han har vænnet sig til det og er med til at lave mad med mig. Det er også ham, som smager på det for mig, fortæller hun.

Selv om opskrifterne på Karrieremad ikke er specielt børnevenlige, understreger Mia Svantemann Ramskov, at hun ikke går af vejen for at lave en god gammeldags spaghetti med kødsovs, hvis det er det, hun har lyst til.

- Jeg synes, det er skræmmende, hvis børn tror, at bearnaisesovs skal smage som Knorrs, eller hvis de kun kender til køberemoulade. Jeg synes, de skal vide, hvor maden kommer fra, og jeg laver heller aldrig særportioner til børn, siger hun.

Man skulle tro, at det er svært at blive ved med at finde på nye opskrifter, men det har aldrig været et problem for Mia Svantemann Ramskov.

- Mad er et uudtømmeligt univers, så man kan blive ved. Jeg bliver selv enormt inspireret af at læse kogebøger og følge andre kokke. Så jeg ser tit noget, hvor jeg tænker, at jeg vil prøve at se, hvad der sker, hvis jeg tvister opskriften lidt, siger hun.