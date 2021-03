Helle Katrine Møller har skrevet bogen »Hun falder«, der er udkommet på Forlaget Forfatterskabet.

Roman om sex er inspireret af Roskilde

Roskilde - 20. marts 2021 kl. 11:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det handler om sex. I hvert fald på overfladen. Sex som et våben og et middel til at manipulere folk.

Sådan kan indholdet af den debutroman, som H.K. Møller har udsendt, koges ned. Den hedder »Hun falder,« og bag det kønsneutrale forfaternavn gemmer sig Helle Katrine Møller, som er født og opvokset i Himmelev.

- Jeg har godt nok slidt mange lag lak af Himmelevhallens gulv som medlem af både håndboldklubben og badmintonklubben, og næsten lært at slå en ordentlig forhånd i tennisklubben på Dronning Sofies Vej, som har inspireret et af romanens kapitler, siger Helle Katrine Møller.

Hun blev i byen, indtil hun i 1991 var blevet student fra Roskilde Katedralskole og senere bachelor fra RUC. Siden er hun blevet journalist og kommunikationsrådgiver og bor i dag i Værløse, hvor hun også i mange år har været aktiv i politik som radikalt medlem af kommunalbestyrelsen - og nu kan hun føje endnu en titel til cv'et som skønlitterær forfatter.

Romanens hovedperson er den seksuelt topfrustrerede Sidsel, som ikke kan skelne et brændende ønske om status fra jagten på kærlighed, og i den forbindelse bruger den seksuelle magt, kvinder har. Den slags kalder oftere på skam end på respekt, men hvorfor egentlig, spørger Helle Katrine Møller.

- Hun er ikke i stand til at skelne mellem kærlighed til sin mand og til den hvide villa i Virum. Som mange andre kvinder har hun et behov for at blive set på med en mands blik. Bogen stiller et helt kontant spørgsmål om, hvordan vi ser på kærlighed, siger Helle Katrine Møller.

Bogen kan også læses som et indlæg i metoo-debatten, men dén forbindelse er nu helt tilfældig, for arbejdet med bogen startede for otte år siden - længe inden nogen havde hørt om Metoo.

