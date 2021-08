Roklub fejrede sin OL-bronzevinder

Se billedserie Skål og tillykke. Tidligere kaproningschef i Roskilde Roklub Torben Bech (tv) er en af dem, som har haft mest med Joachim Sutton (midten) at gøre i klubben. Han havde et par gaver med til de to medaljetagere. Foto: Lars Ahn Pedersen

Roskilde - 06. august 2021 kl. 19:26 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Den 2. marts 2009 blev en dengang 13-årig Joachim Sutton meldt ind i Roskilde Roklub. Næsten 12 et halvt år senere kunne selvsamme roklub juble over, at den nu 26-årige roer havde vundet bronze ved OL i Tokyo i toer uden styrmand sammen med Frederic Vystavel.

Det blev fejret med manér i roklubbens lokaler fredag, efter at duoen først var blevet hyldet af Roskilde Kommune i den gamle byrådssal på Stændertorvet. Begge steder var der en længere talerække, men roklubbens formand Bo Kaliszan valgte klogeligt at lade folk tage hul på kagerne - som bar billeder af de to medaljetagere - inden talerne fik lov at komme til orde.

Det er tredje OL i træk, at roere fra Roskilde Roklub tager medalje, efter Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe gjorde det som en del af letvægtsfireren uden styrmand, bedre kendt som Guldfireren, i 2012 og 2016.

- Det er unikt. Jeg er stolt over at være formand for en klub, der leverer sådanne resultater, og så er det fedt at se tung roning på skamlen til OL. Det rammer mig i mit tunge hjerte, sagde Bo Kaliszan, som selv har været til OL i dobbeltsculler, men uden at vinde medalje.

En af dem, som har haft mest at gøre med Joachim Sutton i Roskilde Roklub, er Torben Bech, der indtil sidste år var kaproningschef i klubben. Han holdt en tale, hvor han afslørede, at de to ofte havde talt i telefon og facetimet, mens Joachim Sutton gik på universitet i USA.

Det gjaldt både, da Joachim Sutton havde problemer med sin træner på universitetets rohold, eller da han overvejede at stille op for England i stedet for Danmark, fordi hans far har engelsk statsborgerskab.

- Det var en samtale, der potentielt kunne have aflyst denne fest, sagde Torben Bech, som dengang prøvede at remse fordelene op ved at ro for Danmark, men ellers ikke ville tage æren for, at Joachim Sutton i sidste ende valgte at blive på landsholdet.

- Jeg var også glad, da du ringede til mig to-tre timer efter, I havde roet i OL-finalen. Jeg var godt nok gået i seng igen, men jeg var alligevel glad, sagde Torben Bech, som efter talen fik en stor krammer af Joachim Sutton.

OL-medaljetageren fik til sidst selv ordet og var tydeligvis rørt.

- Det her er det første sted, jeg tager hen, når jeg kommer hen, så det er dejligt, vi kan samles i dag, sagde Joachim Sutton, som i flere interviews under OL har understreget, at han er »en Roskilde-dreng«.

