Røver: »Jeg er ked af, jeg skal bede om pengene

Der gik heller ikke lang tid, inden der kunne sættes punktum for det retslige efterspil. Den 22-årige tilstod nemlig røveriet og erkendte også at have været i besiddelse af en kniv. Han så heller ingen grund til at nægte, at han havde solgt både hash og kokain fra sin bopæl, for det fandt politiet nemlig ud af, da de ransagede hans bopæl efter anholdelsen. Derfor kunne sagen afvikles som en tilståelsessag uden afhøring af vidner.