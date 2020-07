Rørende afslutning på Team Glade Børns tur

Enkelte familiemedlemmer er mødt op for at tage imod, og så blev der uddelt forsigtige kys og kram.

Team Glade Børn tog afsted på deres første tur i Danmark lørdag, og noget tyder på, at det ikke er sidste gang, cykelrytterne får mulighed for at køre i Danmark for at samle ind til GladeBørnFonden.