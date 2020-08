Den store BMS-kran havde ingen problemer med at svinge modulerne til penthouselejlighederne på plads oppe på den nye fjerde sal. Foto: Kim Rasmussen

Rønnebærparken får hat på

I løbet af i dag og i morgen skal i alt 11 boligmoduler løftes på plads af Rønnebærparken 20-24, der ligger ud til Holbækvej, hvor blokvogne efter tur bakkede i position og blev befriet for deres last, der bestod af byggeklodserne til de nye boliger.

Med vinduer og døre monteret ved leveringen skal der ikke mange arbejdstimer til at gøre dem indflytningsklar, og for den store BMS-kran var det også en smal sag at svinge elementerne op på plads.