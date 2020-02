Roen sikret på Nordskolen

- Vi gav Nordskolen valget mellem tre modeller, og jeg er dybt skuffet over, at det betaler sig at sige, at de »ikke var klar over konsekvenserne« af deres valg. Det blev gjort fuldstændig klar for dem. Og man fattede det i Viby. Så er det uforskammet, at Nordskolen bagefter skriver til os, at de ikke fattede det. Og jeg er chokeret over, at byrådet er klar til at give tage midler fra de andre skoler. Jeg vil gøre mit til, at Viby, der har gjort det, der var nødvendigt, og fået det til at hænge sammen, bliver tilgodeset, når der fx skal bruges penge fra puljen til legepladser, sagde Jeppe Trolle.