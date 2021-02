Røg i køkkenet udløste alarm

Grundsmag på Stændertorvet fik fredag ved 12.30 tiden uventede gæster efter at en automatisk brandmelder havde tilkaldt Roskilde Brandvæsen.

Årsagen, til at brandmelderen gik i aktion, var usædvanlig meget røg og damp i køkkenet på grund af en defekt udsugning.

Brandfolkenes besøg blev kortvarigt, da det kun var nødvendigt at lufte ud i lokalerne ved at åbne for alle vinduerne.