Retten i Roskilde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Rødt kort til løgnagtig mor

Roskilde - 31. maj 2021 kl. 04:25 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En asiatisk kvinde i 20'rne var så opsat på at komme til Danmark, at hun løj sig til en opholdstilladelse. Da kvinden, som i dag bor i Roskilde, for to et halvt år siden sendte en ansøgning om midlertidig ophold som au pair, erklærede hun på tro og love, at hun var barnløs.

Det banede vejen til det forjættede land, og inden der var gået et år, var hun både blevet gift med en mand i Roskilde og havde søgt om familiesammenføring - blandt andet for sine to børn, som hun viste sig at have med sin eksmand, der stadig bor i kvindens hjemland. Dermed kom løgnen for en dag.

Kvinden er nu blevet dømt for at overtræde straffeloven ved at afgive falsk erklæring til en offentlig myndighed. Det kostede hende 30 dages betinget fængsel, men det vejer nok tungere for hende, at hun samtidig blev udvist fra Danmark og først lovligt kan vende tilbage om fire år.