Rødt Fjordvilla var til: Fag, fest og kærlighed

Roskilde - 12. december 2020 kl. 06:12 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Når LO-Roskilde lukker til nytår for at gå op i en højere enhed, stopper 130 års historie med den lokale arbejderbevægelse - herunder den berømte forsamlingsbygning Fjordvilla, som mange roskildensere stadig har minder fra.

Huset på bakken ved Tuttesti, hvor 'amtet' (Roskilde Gymnasium) siden 1979 har haft sportshal, var oprindelig opført som en herskabsvilla i 1855 som bolig for de to ugifte komtesser Lerche. Derefter kom der flere private ejere og var en form for pensionat samt restauration, indtil Arbejdernes Fællesorganisation købte steder i 1897 og ombyggede det til forsamlingsbygning.

Siden gennemgik Fjordvilla en betydelige udvidelse i slutningen af 1930'erne, så der var flere store sale både i grundplan og i kælderen.

Generalforsamlinger og juletræsfest

Gennem mange årtier var Fjordvilla derefter hjemsted for utallige arrangementer i den lokale arbejderbevægelse. De enkelte fagforeninger holdt generalforsamlinger her, og i januar var der fyldt op med deres forskellige juletræs-arrangementer.

Den mangeårige fotograf på Roskilde Avis, Erling J. Pedersen, har ofte fortalt mig om, hvordan han var med sine forældre til fest her - faderen var garveriarbejder hos Dominion i Skovbogade.

Op gennem 1960'erne og 70'erne fik Roskildes større fagforeninger som HK, 3F eller Metal egne huse, hvor der også var plads til at afholde bestyrelsesmøder og andre arrangementer. Det betød, at der var mindre behov for Fjordvilla.

Så hjalp det heller ikke, at forpagteren på stedets restauration efterhånden havde svært ved at få stedet til at køre rundt, så det sluttede med et gevaldigt underskud.

Som en lokal fagforeningsformænd en gang sagde:

- Når de skal lave oksehalesuppe, køber de en okse, koger halen - og smider resten væk.

Kærlighed og pigtråd Adskillige ældre roskildensere har fortalt mig om, hvordan de nok er blevet undfanget i den smukke have omkring Fjordvilla.

Dengang havde unge svært ved at få en bolig, og hvis f.eks. en soldat fra kasernen og en ung pige i huset havde et kærligt møde, kunne det foregå på dansegulvet i Fjordvilla og under et af de store smukke træer i haven.

Da rock'n-roll for alvor slog igennem, blev Fjordvilla et af de store spillesteder i landet.

Her har mange danske navne optrådt, f.eks. Peter Belli - og et verdensnavn som Yardbirds med Jimy Page var også forbi.

Simone og Sartre Den allerstørste begivenhed nogensinde på Fjordvilla kom dog i 1967, da Russel-tribunalet blev afholdt her for at vurdere, om USA begik krigsforbrydelser i Vietnam.

Blandt deltagerne var den eksistiensalistiske franske filosof og Nobelpris-modtager Jean Paul Sartre og hans lige så kendte livsledsagerske, forfatteren og ligestillings-forkæmperen Simone de Beauvoir. Tribunalet var opkaldt efter den britiske filosof Bertrand Russel, der også deltog.

Tribunalets konklusion var, at USA begik krigsforbrydelser i Vietnam - hvilket nok ikke chokerer mange i dag, efter alle de beviser der siden er kommet.

Men dengang lå Danmark endnu mere under for USA end i dag, så deltagerne måtte ikke en gang bo på Roskildes hoteller, men kom hver dag fra København gennem de to uger.

Arrangementet var meget dyrt og kunne alene gennemføres med frivillige donationer, bl.a. fra den verdensberømte spanske maler Picasso.