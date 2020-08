Eleverne i Roskilde Kommunes folkeskoler har i gennemsnit 6,1 procent i fravær. Det er over landsgennemsnittet på 5,8 og langt fra målsætningen om at komme ned på 4,5 procent. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Røde tal får ikke formand til at tale dunder

Roskilde - 21. august 2020

Det er ikke opmuntrende resultater, de lokale folkeskoler kan præstere i den årlige måling af, hvor godt Roskilde Kommune lever op til de mål, den selv har opstillet.

Elevfraværet bonner - sammen med kommunens økonomi - ud med rødt, som betyder, at det »klart ikke er tilfredsstillende« med resultatet på 6,1 procent fravær i gennemsnit. Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget, er dog ikke alarmeret. Hun peger på, at de nyeste tal stammer fra skoleåret 2018/2019, og at der siden er sat initiativer i gang for at rette op på resultaterne.

Det ser også skidt ud med fraværet, fordi målet på 4,5 procent i fravær er meget ambitiøst sat, mener hun. På landsplan var fraværet 5,8 procent i samme periode.

- Det kan være fint at have ambitiøse mål, men det ligger under det, man også har på landsbasis, så vi har måske været overambitiøse, selvom vi selvfølgelig skal gøre alt, hvad vi kan for at begrænse elevfraværet. Derfor er der også lagt en handlingsplan mod skolevægring og for at forbedre praksis for opfølgning på fravær. Så vi er bestemt opmærksomme, men de her resultater ligger før de ting, vi har sat i gang, siger Jette Henning.

Vil ændre metode På andre områder som trivsel og læsning scorer skolerne også kun gult, som er under det ønskede niveau. Det mener udvalgsformanden også kan være lidt hårdt, fordi det kan dække over, at resultatet er faldet med 0,1 procent.

- Det får mig ikke til at tale dunder over vores folkeskoler, for det er så marginale forandringer. Nogle gange når man sætter sig sådan nogle mål, kræver det, at man behandler dem nuanceret, for at det giver mening. Jeg tror, at når vi kommer ind i en anden byrådsperiode, vil man kigge på, om det er sådan, det skal stilles op fremadrettet, eller om man skal justere det, siger Jette Henning.