Røde partier indgår valgforbund

- Vi har i denne byrådsperiode haft et godt samarbejde med Enhedslisten specielt på skole- og børneområdet, som er et område, der vægter højt for SF. Vi er glade for nu at kunne følge det op med et rødt-grønt valgforbund med Enhedslisten. Valgforbundet er af rent valgteknisk karakter for at minimere stemmespild, men det sender samtidig et vigtigt signal til borgerne om, at venstrefløjen holder sammen, siger Ane Laursen, formand for SF Roskilde, i en pressemeddelelse.