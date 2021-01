Holmevej 21 i Gundsømagle bruges med jævne mellemrum af Bandidos, men de næste 14 dage er der adgangs- og opholdsfoprbud på adressen. Foto: SJM

Rockere får forbud mod at bruge klubhus: Konflikt med drab, skud og bilbombe

Roskilde - 29. januar 2021 kl. 11:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Politiet har udstedt opholdsforbud, der omfatter Bandidos' klubhus på Holmevej 21 i Gundsømagle og ni andre adresser, der er kendt som rockertilholdssteder.

Forbuddet er udstedt i forbindelse med den igangværende konflikt imellem Bandidos MC og dens støttegrupper på den ene side og den nye NNV-bande på den anden.

Konflikten kostede den 2. januar det 38-årige ledende bandemedlem Cem Kaplan fra NNV livet i Hillerød. Ved samme lejlighed blev gruppens 21-årige »krigsminister« også ramt af skud.

Et 41-årigt fuldgyldigt medlem af Bandidos er siden blev sigtet og varetægtsfængslet for drabet.

Den 16. januar blev der fundet en bilbombe under en 51-årig Bandidos-rockers personbil på en adresse i Gladsaxe. Og senest var det natten til tirsdag, at der blev sat ild til Bandidos' hovedkvarter på Stubbedamsvej i Helsingør.

Forbyder enhver adgang I en pressemeddelelse, der blev sendt ud torsdag eftermiddag, skriver Rigspolitiet, at konflikten mellem de to grupperinger har nået et niveau, hvor der lokalt kan være grundlag for at lukke Bandidos' opholdssteder - og Midt- og Vestsjællands politi har fulgt op med at forbyde enhver adgang til Holmevej 21 og til Industriparken 34 i Jyderup, hvor en af Bandidos' støttegrupper holder til.

Samlet set har politiet udstedt opholdsforbud 10 steder, nemlig også på Amager, i Brøndby, Hillerød, Helsingør, Frederiksværk, Flakkebjerg og Næstved samt i Randers.

Præventivt skridt Fra Midt- og Vestsjællands Politis side understreges det, at det skridt, man nu har taget, er præventivt.

- Alt det, vi har set indtil videre i konflikten, er foregået i København og Nordsjælland, så det er for at undgå, at den adfærd, vi har set andre steder, skal brede sig til andre steder, hvor medlemmer af Bandidos kunne tænkes at opholde sig. De to steder, der er omfattet af opholdsforbuddet, er valgt, fordi det er steder, hvor medlemmer af Bandidos fra tid til anden befinder sig, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Benyttet til fester Ejendommen på Holmevej er flere gange blevet benyttet af Bandidos, blandt andet til at holde fester.

- Heldigvis har vi ikke haft nogen lokale anslag i konflikten, men når vi ved, at bygningen på Holmevej bliver benyttet af Bandidos, er det et sted, der kunne være risiko for, at der skete noget. Det forhindrer vi ved en præventiv foranstaltning, som vi følger op med at være til stede og jævnligt føre tilsyn med, at der ikke er nogen, der låser sig ind eller tager ophold på stedet, siger Martin Bjerregaard.

Han tilføjer, at politiet har været ud at tale med naboer for at forklare om baggrunden for opholdsforbuddet, og for at forklare, at der ikke er konkret mistanke om forestående uro.

- Man må huske, at det er præventivt, men at tiltaget netop er præventivt, og at der ikke har været lokale anslag, siger Martin Bjerregaard.

Forbuddet mod at opholde sig på Holmevej 21 i Gundsømagle varer i første omgang i 14 dage og gælder således foreløbig indtil den 11. februar klokken 17.

