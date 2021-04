Benjamin Julian Ganzhorn holder stadig til i Roskilde, hvor han udover at øve med bandet blandt andet bruger tiden i sit kolonihavehus. Foto: Thomas Olsen

Rockband får navn på øldåser

I en stille kolonihave i Haveforeningen Maglehøj kan man for tiden rende ind i rocksanger Benjamin Julian Ganzhorn. Noget kunne dog tyde på, at forårsstemningen i de rolige omgivelser blot er stilheden før stormen for roskildenseren og hans band.

Rockgruppen Daze of June, som han er forsanger i, er nemlig et af de 15 bands, der gennem dette års Tak Rock-kampagne skal præsenteres for det brede danske publikum - og det er stort.