Risum ny salgschef

Roskilde - 05. januar 2021 kl. 17:10

Fra starten af 2021 er den 55-årige Helene Risum udnævnt til salgschef for Sjællandske Medier i Roskilde-området.

I dette nye job får hun ansvaret for salget af annoncer og andre former for markedsføring til Roskilde Avis, Dagbladet Roskilde, nyhedssitet sn.dk samt medie-koncernens øvrige lokale aktiviteter. Det sker med reference til Henrik Brøns, der er markedsdirektør hos Sjællandske Medier for Østsjælland, som omfatter: Lejre, Roskilde, Taastrup, Greve, Solrød og Køge.

Helene Risum er et særdeles kendt ansigt hos mange forretninger og andre virksomheder i Roskilde-området. Hun har gennem mere end 20 år samarbejdet med dem for at opnå gode resultater.

Rundt i branchen

Med sin familie flyttede Risum til Roskilde i 1981, hvor hun tog 10. klasse på Østervangsskolen og derefter blev samfunds-sproglig student fra Himmelev Gymnasium.

I 1986 kom hun i lære på Roskilde Tidende, der imidlertid lukkede kort tid efter. Så fulgte hun med ved fusionen af de to ugeaviser Roskilde Egnen og Roskilde Avis, der blev til Roskilde Mediecenter, hvor hun arbejdede frem til 1989.

Siden har hun arbejdet med salg af annoncer for en række medier, bl.a. Lokalavisen Roskilde, Søndagsavisen i Roskilde, Fjordbyerne og senest 'Paperboy'.

Da sidstnævnte i 2018 blev overtaget af Sjællandske Medier og fusioneret med Roskilde Avis, kom hun tilbage hertil og viste hurtigt med en meget energisk indsats sin værdi for sit nye firma. Det er baggrunden for, at hun nu har fået sit nye job.

Glæder sig

Nu ser Helene Risum frem til at tage fat på de mange nye opgaver i samarbejde med kollegerne i salgsafdelingen ved Stændertorvet, på hjørnet af Algade og Allehelgensgade:

- I Roskildes handelsliv og hos det øvrige lokale erhvervsliv har vi så mange ildsjæle, der gerne vil udrette noget for deres by. Jeg håber, de kommer godt igennem den nuværende corona-krise.

- Så glæder jeg mig til sammen med de øvrige medarbejdere her i vores salgsafdeling at kunne betjene dem, så vi på ny kan få markedsført 'Sjællands bedste handelsby' så godt som muligt, forklarer hun.

