En 32-årig ukrainsk mand kørte på Holbækmotorvejen med over to i promille. Foto: Kristian Jørgensen

Artiklen: Risikerer udvisning: Over to i promille på motorvejen

Risikerer udvisning: Over to i promille på motorvejen

Med en promille over 2,0 var det langt over én enkelt tår for meget, der fældede en 32-årig ukrainsk mand, som blev anholdt på Københavnsvej i Roskilde tirsdag aften og nu risikerer udvisning af Danmark.

Den 32-årige ukrainer var stærkt beruset og blæste over to promille i alkometeret. Det giver politiet mulighed for at beslaglægge bilen, hvilket de gjorde, men den anholdte bilist fik udtaget en blodprøve.