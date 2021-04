Sådan så vinderkuponen ud på telefonen, da en mand fra Roskilde tjekkede den efter fredagens udtrækning af eurojackpot-tallene. Den sikrede ham en gevinst på 310 millioner kroner. Foto: Danske Spil

Ringede til chefen efter million-giga-jackpot: - Jeg siger op

Roskilde - 14. april 2021 kl. 18:04 Kontakt redaktionen

De fleste har nok drømt om tanken om at vinde den store gevinst - og hvad man så ville gøre. Og rigtig mange af os har sikkert tænkt, at man ville ringe til sin chef med en opsigelse.

Præcis dette scenarie var det, der udspillede sig i lørdags, hvor en mand, som bor i Roskilde Kommune, og som er i 40'rne, blev ringet op af Danske Spil med beskeden om, at han havde vundet danmarkshistoriens næststørste gevinst på 310.785.127 kroner.

Danske Spil har interviewet ham her et par dage efter, og han fortæller, at han netop har ringet til sin chef som noget af det første.

- Jeg var ude at køre med min bror, da Danske Spil ringede. Kvinden i den anden ende spurgte, om jeg havde hørt noget om en stor gevinst, der havde været i Roskilde. Jeg havde intet hørt og havde faktisk ikke skænket det en tanke, at jeg havde spillet, så jeg troede måske, det drejede sig om en million eller to. Hun sagde så, at jeg hellere måtte køre ind til siden, for det var en del mere end det, fortæller den meget muntre mangemillionær her et par dage efter.

Manden havde weekenden før købt 20 tilfældige rækker og loggede således ind på sin app og kunne se under uafsluttede spil, at der var et meget langt tal - og utrolig mange millioner.

- Min bror havde hørt om den kæmpe gevinst i medierne, så han lurede det vist lidt før mig. Han begyndte bare at græde. Det var så vildt. Og jeg er så glad for, at han var der med mig, lyder det fra manden, som ikke vil have sit navn frem.

En god og en dårlig nyhed Minuttet efter ringede den nybagte millionær til sin chef, som han har et meget nært forhold til.

- Jeg sagde: Jeg har en dårlig og en god nyhed. Den dårlige er, at jeg siger op fra dags dato. Den anden er, at jeg har vundet ufattelig mange penge. Han blev meget glad på mine vegne. Vi har været igennem en del sammen, siger vinderen til Danske Spil.

Vil købe hus Selv om det kun er et par dage siden, at manden som er single og har en søn, fik opkaldet, der med hans egne ord, har ændret hans liv, men som aldrig vil ændre ham, så har han haft travlt med den nye tilværelse som ægte Eurojackpot-rig.

- Desværre havde Ferrari lukket om lørdagen, så jeg kørte ud til Mercedes i stedet for og lagde en bestilling. Om søndagen åbnede Ferrari så ekstraordinært for os, men det er jo svært at vælge. Men altså. Tænkt lige på hvor stort det er at kunne tage sin søn med til sådan en oplevelse - og lade ham være med til at vælge. Jeg kan slet ikke være i min krop over det, lyder det fra vinderen, der også taler om en Lamborghini og den nye Tesla.

Han har desuden sat flere ejendomsmæglere i gang med at finde det helt rette hus i Roskilde-området. Prisen spiller ingen rolle.

Skal til bryllup Den glade vinder understreger, at alle pengene ikke skal gå til forbrug og heller ikke kun til ham selv.

- Det er klart, at jeg gerne vil mærke, at jeg har vundet og nyde, at jeg aldrig mere skal spekulere over, om jeg kan betale en regning. Så derfor køber jeg nogle ting, som jeg før kun har kunnet drømme om i mine vildeste fantasier. Min familie har altid knoklet for pengene, og jeg har aldrig fået noget forærende. Min mor døde for nogen tid siden, men hvor ville jeg dog ønske, at hun havde været her i dag, så jeg kunne give tilbage og forkæle hende ud over alle grænser.

Til gengæld har den gavmilde millionær sin søn, sine brødre og deres børn, han nu kan forkæle.

- De skal selvfølgelig have nogle millioner hver. Jeg har desuden fået oprettet børneopsparinger til deres børn, så de kan få en god start på deres voksenliv og kan studere uden at skulle tænke på noget. Min egen søn har jeg selvfølgelig også sikret på alle måder. Min far og hans kommende kone skal have en ny bil, jeg betaler deres hus ud og betaler for deres kommende bryllup. Du drømmer slet ikke om, hvor fedt det er at kunne gøre dette. Det gør mig så glad og stolt.

Et følsomt menneske Vinderen fortæller desuden, at gevinsten ikke kun har ændret hans økonomi. Det har også givet ham en helt ny retning i livet.

- Jeg har ikke rigtigt vidst, hvor jeg skulle hen og jeg har taget rigtig mange dumme beslutninger hen ad vejen, siger han og tilføjer:

- Mange har spurgt om, om jeg ikke har fejret gevinsten med champagne og alt muligt, men sandheden er, at jeg ikke drikker alkohol mere, da jeg har fået rigeligt af den slags gennem tiden. Jeg har altid været et meget følsomt menneske, der gerne har villet hjælpe andre. Denne gevinst vil gøre det muligt for mig at hjælpe endnu flere og gøre en masse godt. Nu, hvor min familie er sikret, vil jeg se på projekter, hvor jeg kan hjælpe fattige børn over hele kloden, og jeg vil investere størstedelen af mine penge, så jeg netop kan generere endnu flere penge til den slags. Det skal jeg bruge resten af mit liv på. Og så bare nyde, at jeg aldrig mere skal tænke på at knokle. Jeg er så taknemmelig, siger vinderen.

Hjælp ovenfra Slutteligt vil vinderen gerne understrege, at der må være nogen ovenfra, der har hjulpet ham lidt til at vinde.

- Det kan ikke være en tilfældighed, at jeg sidste år i april vandt flere små gevinster i Eurojackpot og igen i år. Altså kun i april måned har jeg vundet noget, som man kan se på min app. Det er sgu da lidt underligt, ikke? Måske er det min mor, der har haft en lille finger med i spillet og prøver at sige til mig, at jeg har fået mulighed for at gøre noget rigtig godt med resten af mit liv.

