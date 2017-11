Både husejeren i Himmelev og politifolkene på alarmcentralen syntes, det var en god idé, hvis brandfolkene tog sig af det, der sandsynligvis var et sprunget vandrør. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ringede 112 på grund af sprunget vandrør

Roskilde - 29. november 2017 kl. 14:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når nøden er størst, er hjælpen nærmest, men den skal ikke nødvendigvis komme fra den brandfolk i udrykningskøretøjer.

Det måtte alarmcentralen sande tirsdag ved middagstid, hvor Østsjællands Beredskab meldte hus forbi til en opgave, som alarmcentralens vagt ellers syntes hørte hjemme dér.

Opgaven var at tage ud til et hus på Fåborgvej, hvor beboeren havde et teknisk problem, og hvad gør man så?

I dette tilfælde faldt valget på at ringe 112, hvilket nok var den første fejl, og den næste fejl opstod, da alarmcentralens folk, som er politifolk, vurderede, at det måtte være en opgave for beredskabet.

- Sandsynligvis drejede det sig om et sprunget vandrør, men det er jo ikke noget, vi har med at gøre, siger Bo Løftstedt Andersen, som var indsatsleder for Østsjællands Beredskab.

Alarmcentralen havde bedt om det, man kalder et indsatsledereftersyn - at indsatslederen kørte ud og så på sagerne - men eftersom det åbenlyst ikke var noget, som var livstruende, og som lige så åbenlyst lå uden for beredskabets område, fik Bo Løftstedt Andersen overbevist alarmcentralen om, at der måtte andre til at løse opgaven.

- Politiet skal tage fat i den sagsansvarlige, så i dette tilfælde er det sandsynligvis Roskilde Kommune eller Fors, der skulle ud at grave, siger Bo Løftstedt Andersen.