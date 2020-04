Ring til fysioterapeuten: Genoptræning på afstand

Niels Erichsen (tv) og Niels Honoré er duoen bag FysioDanmark Roskilde, som for tiden må nøjes med at rådgive via telefon og video. De er også en del af et landsdækkende nødberedskab, som tager sig af de patienter, der har mest brug for genoptræning og behandling. Foto: Kim Rasmussen