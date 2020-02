Mand formodes at have haft en promille på over 2.

Rigtig fuld bilist: Politiet tog bilen med det samme

Det skete for en 61-årig mand fra Roskilde lørdag aften, efter at han ikke var i stand til at køre uden om en parkeret varebil på Vindingevej.

Politiet blev tilkaldt klokken 20.41 til uheldet og her lugtede betjentene sig straks frem til, at manden havde fået mere end en enkelt øl eller to. Derfor beslaglagde de mandens bil. Den 61-åriges kørekort blev af samme årsag også inddraget, således at han ikke længere må køre bil.