Rideudstyrsbutik er lukket

Det blev kun til godt et år i Sankt Ols Gade for Nygaard Rideudstyr. Butikslokalet er netop blevet tømt.

- Vi har svært ved at få besat butikken, så vi har ofte måtte holde lukket. Det bliver kunderne irriteret over, fortæller indehaver Claus Lind.

Årsagen til, at det har været svært at passe butikken, skal findes i, at Claus Lind selv kører rundt i hele Danmark, hvor han sælger sadler og nogle specielle hestesko.