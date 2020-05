Formand for Roskilde Rideklub, Anne-Marie Ørkild håber, at klubben til næste år kan holde 100 års jubilæum med en renoveret stald, der opfylder Lov om hestehold. Foto: Thomas Olsen

Rideklubber krydser fingre: Tør politikerne tømme pulje for at hjælpe dem?

Sidst kultur- og idrætsudvalget skulle tage stilling til, om Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skulle bruge penge til de ombygninger, som vil gøre hestestaldene lovlige, blev punktet udskudt. Udvalgets medlemmer ønskede sig flere oplysninger. Formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S) oplyser, at udvalget nu har fået et fint notat, som beskriver problemerne meget godt.

