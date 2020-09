Hestene i Vindinge Rideklub står i bokse, der er for små i forhold til Lov om Hestehold. Stalden skal renoveres for 7,5 millioner kroner, men projektet er udskudt i 2023. Rideklubbens medlemmer frygter, at det kan koste rideklubben livet. Billedet er fra et ridestævne, som Vindinge Rideklub holdt i 2017. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Rideklub har ryggen mod muren: Renovering af stald udskudt til 2023

Roskilde - 19. september 2020 kl. 06:03 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vindinge Rideklubs stald lever ikke længere op til loven, men projektet, der skal gøre den lovlig, er blevet udskudt til anlægsbudgettet for 2023. Rideklubben prøver nu at overbevise lokalpolitikerne om, at de skal rykke investeringen frem. Et af klubbens tiltag er en underskriftsindsamling, der på mindre end to døgn har fået næsten 700 underskrifter.

- Det er nu, at slaget skal stå. Vi håber, at underskriftsindsamlingen kan sende et signal til lokalpolitikerne. Samtidig giver den en fællesskabsfølelse i klubben, fortæller formand i Vindinge Rideklub, Henrik Ehlert og oplyser, at klubben har omkring 250 medlemmer.

For små bokse Udover at stalden er præget af skimmelsvamp, hvilket ikke er optimalt for hverken mennesker eller dyr, så er blandt andet boksene for små til at leve op til Lov om Hestehold, hvor nye regler trådte i kraft den 1. januar 2020.

Stalden i Vindinge Rideklub er i en sådan forfatning, at forvaltningen har vurderet, at det ikke giver mening at renovere den. Det er i stedet blevet foreslået, at en eksisterende stald bliver revet ned, og der bliver bygget en ny stald i en let konstruktion. I alt vil projektet koste 7,5 millioner kroner.

Frygter lukning Rideklubberne i Roskilde og Himmelev er allerede blevet sikret midler, der skal opgradere staldene til forsvarligt hestehold, mens Vindinge Rideklub må se sig forbigået.

- Vi har været på budgettet før, hvor vi skulle bygge i 2021. Allerede dengang var et af argumenterne, at den nye hestelov trådte i kraft den 1. januar 2020, siger Henrik Ehler og forklarer, at det faktum, at projektet er sat på budgettet i 2023, må betyde, at politikerne har anerkendt klubbens problemer.

Samtidig frygter han, at klubben er blevet sat på budgettet til 2023/2024, for så er der ro på nu. Men han føler sig langt fra sikker på, at projektet så vil blive prioriteret til den tid.

- Det er en dum og træls situation. Vi har ryggen mod muren, siger Henrik Ehlert og påpeger, at det kan ende med at blive et spørgsmål om overlevelse for klubben.

Enten fordi rideklubben ender med endnu flere år på pinebænken, eller at rideklubben simpelthen bliver lukket, fordi den ikke lever op til Lov om Hestehold.

Udnyt lånemuligheder Henrik Ehlert påpeger, at staten i forbindelsen med coronaen har lavet gode lånemuligheder for kommunerne. Han forstår ikke, hvorfor Roskilde Kommune så ikke låner pengene og får projektet gennemført.

- Hvad er argumentet for ikke at gøre det? spørger Henrik Ehlert, der ikke har kunnet få svar i kommunen.

Han ser dystert på fremtiden for Vindinge Rideklub.

- Jeg bryder mig ikke om at bryde loven. Hvis der ikke snart sker noget, kan jeg ikke forsvare at fortsætte som formand, siger Henrik Ehlert og forklarer, at han gennem sit arbejde har med start ups og hestevelfærd at gøre.

Svært at flytte klubben En løsning kunne være at reducere antallet af heste i stalden, så boksene kan blive større. Men der er stor søgning på at gå til ridning, og Vindinge Rideklub har børn på venteliste. Så klubben har mere brug for plads til flere heste.

Hvis der både skal være bare en hest mere i elevskolen og færre heste i stalden, så vil det gå ud over de 13 private heste, som er opstaldet i stalden.

- Og det er deres ejere, som laver meget af det frivillige arbejde i klubben. Så kunne vi finde et andet sted, men selv om det er kommunens stalde, så er det vores ridehus. Og man kan ikke bare lige pakke et ridehus sammen, siger Henrik Ehlert.

Hvis Vindinge Rideklub får styr på stalden, forudser Henrik Ehlert, at klubben kan trække flere medlemmer til, samt komme videre med drømmene om at holde større stævner.

Hos Dansk Rideforbund. DAGB oplyser generalsekretær Morten Schram Rodtwitt, at rideforbundet ikke har et overblik over, hvor mange af Danmarks cirka 450 rideklubber, der er i samme situation som Vindinge Rideklub.

