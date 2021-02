Rideklub har fået højt til loftet

Det blev Ason A/S, der som hovedentreprenør blev valgt til at stå for renoveringen af staldene, men inden de nye faciliteter kunne bygges op, måtte der rives ned og saneres i de gamle og utidssvarende stalde.

Roskilde Rideklub har stor betydning for børn og unge i lokalområdet, og Lars Christensen har derfor været særlig glad for at opgaven, hvor 36 nye staldbokse og hele 4,7 meter til loftet blev taget i brug kort før jul.

- Det er vigtigt for børn og unge med sunde interesser. At have ansvaret for dyr udvikler dem. Derfor er steder som Roskilde Rideskole uvurderlige i et lokalsamfund, fordi de unge har et sted at komme, hvor de har socialt samvær og får frisk luft, mens de omgår levende væsener, siger han.