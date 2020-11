Poul Lindor Nielsen i arbejdsværelset. Rosen på væggen er en gave, som han fik for et par år siden af siit yngste barnebarn Rosa, der i dag er 12 år. Foto: Kenn Thomsen

Ridderkors? Nej tak

Når man har haft en så lang karriere i politik, som Poul Lindor Nielsen har haft, opstår muligheden for at blive dekoreret, men i hans tilfælde har han takket nej. Ikke én, men to gange.

- Første gang, da jeg havde 25 års jubilæum, blev jeg spurgt, om jeg ikke ville indstilles, og jeg sagde ret hurtigt, at det ikke var mig. Det er slet ikke mig. Da jeg havde 40 års jubilæum, ville Joy gerne indstille mig. Jeg bad om uge til at tænke over det, og der gik tre uger, før hun fik svar, for jeg var i tvivl og ringede til Lis Tribler, Slagelses borgmester, der lige havde fået ridderkorset, og var stolt og glad for det, så derfor vaklede jeg lidt. Men jeg endte med at sige til Joy, at det stadig ikke er mig, siger Poul Lindor Nielsen.