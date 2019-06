Selv om han ikke personligt havde haft noget med klientens årsopgørelse at gøre, og selv om han hævdede, at han ville have opdaget og rettet fejlen det følgende år, blev Roskilde-revisoren idømt en bøde for mangelfulde oplysninger om klientens aktieindtægter.

Send til din ven. X Artiklen: Revisor får bøde for glemt million Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revisor får bøde for glemt million

Roskilde - 26. juni 2019 kl. 16:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En revisor fra Roskilde lagde ikke skjul på, at han mente, at Skat for meget hårdt frem imod ham, da han stod anklaget for groft uagtsomt skattesvig.

Læs også: Direktør blæste på revisors advarsel

I foråret 2016 lavede revisoren selvangivelse for en klient, der havde overskud af aktier på lidt over en million kroner, men det overskud, som skulle beskattes med 424.000 kroner, optrådte ikke på den selvangivelse, revisoren var ansvarlig for.

I retten forsvarede revisoren sig med, at han havde fortalt sin klient, at han ville få 130.000 kroner tilbage, og han erkendte, at han burde have reageret, da det viste sig, at det beløb, klienten rent faktisk endte med at få tilbage, var langt større.

Men han ville have opdaget fejlen ved næste årsopgørelse, fordi den altid tager udgangspunkt i det foregående års indberetninger, anførte han. Samtidig skød han på Skat, som efter hans opfattelse havde en særlig pligt til at foretage kontrol i sager, hvor der sker store tilbagebetalinger. Den pligt havde Skat forsømt, mente han.

I øvrigt måtte den manglende indberetning af aktiegevinsten være en forglemmelse, som kunne skyldes, at aktieindkomst rent indberetningsmæssigt ligger på en side for sig selv, mente revisoren.

Lige meget hjalp det ham. Tilbage stod nemlig de nøgne fakta, at Skat ikke havde fået de oplysninger, klienten var forpligtet til at give, og at det var revisoren, der havde ansvaret for de tal, der blev opgivet. Selv om det ikke var revisoren personligt, men en af hans medarbejdere, der havde varetaget opgaven, slog retten fast, at revisoren kunne drages til ansvar for overtrædelsen af skattekontrolloven, og at der var tale om grov uagtsomhed. Straffen blev fastsat til en bøde på 10.000 kroner.

relaterede artikler

Kommunalt ansat stjal 1,2 millioner af kassen 04. juli 2013 kl. 07:08

Skoleleder dømt for underslæb 02. oktober 2012 kl. 13:28