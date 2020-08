Solum modtager så store mængder park- og haveaffald, at virksomheden er løbet tør for plads på Vestre Hedevej. Foto: Lars Kimer

Ret vildt: Solum bugner og må køre haveaffald væk

Roskilde - 17. august 2020 kl. 11:26

Det fortsætter med at vælte ind med have- og parkaffald hos Solum i Roskilde. Det i en sådan grad, at virksomheden nu er nødt til at finde ekstra arealer for at have plads til det hele.

- Vi tror, at det er mange menneskers aflysning af en udenlandsrejse kombineret med hjemmearbejdsdage, der har givet ekstra tid til havearbejdet. Da coronakrisen startede, så fik vi et boom, da genbrugsstationerne blev genåbnet. Men at det har fortsat i så højt et tempo, det er ret vildt, siger Christian B. S. Christensen, der er direktør i Solum.

Virksomheden har taget konsekvensen og kører nu en del af materialet væk fra pladsen i Roskilde.

- Vi har simpelthen ikke plads rent fysisk. En rigtig stor del af stigningen - cirka 20 procent - kommer i øvrigt fra det haveaffald, som borgerne afleverer på Roskilde Kommunes genbrugsstationer, så det er lidt et paradoks, at vi nu må køre Roskildes eget haveaffald væk, siger Christian B. S. Christensen.

Går glip af grøn løsning

Han havde gerne beholdt have- og parkaffaldet på pladsen. Ikke mindst fordi det er en miljømæssig dårlig løsning at køre have- og parkaffald rundt på lastbiler på kryds og tværs af Sjælland.

- Vi er tvunget til at bruge lastbiler til at køre det væk på. Det er afgjort ikke helt optimalt eller den grønneste løsning. Men så længe vi ikke har plads på arealet, så er der ikke rigtig noget alternativ, konstaterer Christian B. S. Christensen, der allerede i juni i DAGBLADET advarede mod den situation, som nu er opstået.

Det er ikke kun de fysiske forhold, der giver Solum problemer. For så store mængder giver også behov for flere medarbejdere på pladsen.

- Vi har været ude og hyre ekstra hænder. Dem skal vi jo også lære op, for det er jo ikke bare sådan lige at håndtere de store maskiner oven på de miler- altså bjerge af have- og parkaffald - som bliver seks-otte meter høje, siger han.

Hvornår mængderne aftager, tør Christian B. S. Christensen ikke spå om.

- Så længe samfundet ikke er tilbage på fuld styrke, så fortsætter det jo nok helt indtil havesæsonen er overstået. Så har vi heldigvis et lille halvt år til at komme i bund med bunkerne, siger Christian B. S. Christensen.

Flere kilder til lugtgener

I forbindelse med sidste års problemer med lugt, foretager Solum selv to daglige lugtrunderinger i Roskilde. I den forbindelse har man konstateret flere kilder, som forårsager lugtgener, oplysninger som er videregivet til Roskilde Kommune.

Det ærgrer Solums direktør, at sidste års driftsuheld nu klæber til selskabets navn. Han så langt hellere, at Roskilde Kommune tog fat i de andre lugtkilder og fik fundet en løsning på problemet.

Hos Solum har man fokus på at modtage have- og parkaffaldet fra de kommunale genbrugsstationer så hurtigt som muligt, så det ikke er startet med at formulde i bunden - og dermed skaber lugtgener for Solum.

- Derfor er det vigtigt, at de kommunale genbrugsstationer hele tiden kommer helt i bund med deres bunker af have- og parkaffald, så de ikke afleverer materiale, der allerede er gået i forrådnelse, siger Christian B. S. Christensen.

