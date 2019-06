Artiklen: Resultater tikker ind: Godt for Gjerskov og skidt for Brask

Anderledes skidt ser det ud for Venstres Lars-Christian Brask. Han får kun få stemmer i de optalte kredse, som klokken 14 er Greve, Køge, Faxe, Holbæk, Kalundborg, Næstved, Vordingborg og Guldborgsund.

Venstre får syv mandater på Sjælland, men foreløbigt står Lars-Christian Brask ikke godt i den konkurrence med en sjetteplads i Greve og Køge som de bedste resultater. I de andre roder han rundt som nummer 10-12 blandt de 12 kandidater.

Meget kan dog nå at ændre sig, når de andre kredse bliver talt op - ikke mindst Roskilde.

Hos Radikale Venstre er Zenia Stampe en sikker etter, mens det ikke ser ud som, at Jeppe Trolle har de store chancer for at slå Kathrine Olldag i kampen om det andet mandat.

Jan Bjergskov Larsen ligner lige nu heller ikke en vinder i dysten om et af tre SF-mandater.

Merete Dea Larsen har allerede afskrevet sit mandat og ser heller ikke ud til at få et af Dansk Folkepartis tre mandater.

Der er ikke tvivl om, at Naser Khader får et af de to konservative mandater, og at Peter Seier Christensen bliver valgt for Nye Borgerlige.

Christian Juhl er sikker på valg, fordi Enhedslisten har partiliste, men han har foreløbigt et elendigt personligt valg.