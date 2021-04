Se billedserie Toni Minke fra Bryggerhesten, Jeanette Dalsgaard fra Rådhuskælderen, Martin Mikkelsen fra Florentz og Niels Hansen fra Upstairs Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Restauratører: Åbning blæser i vinden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restauratører: Åbning blæser i vinden

Roskilde - 14. april 2021 kl. 06:41 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Åbningen af Roskildes restauranter, der fra 21. april må begynde på udeservering, blæser bogstavelig talt i vinden, fortæller flere af ejerne.

Jeanette Dalsgaard på Rådhuskælderen har aftalt med sine kolleger Martin Mikkelsen på Brasserie Florentz og Toni Minke på Bryggergården, at de må se tiden an og lade vejrudsigten bestemme.

- Hvis det er lige så koldt som i den seneste periode, kan det ikke fungere, fortæller Toni Minke.

Sammen med de øvrige håber han nu på en pæn stigning temperaturerne, så folk får lyst til at spise og drikke lidt på under fortovs-serveringen. De regner med at træffe den endelige beslutning torsdag i denne uge.

Både Florentz og Bryggergården satser samtidig på, at Roskilde Kommune dropper kravet om betaling for brug af fortovene, sådan som flere nabobyer allerede har gjort.

Både ude og inde

Fra den 6. maj bliver det også muligt for restauranterne at servere indendørs, når de overholder nogle skrappe afstands-krav - forudsat at coronaen ikke er blusset op igen i mellemtiden.

Jeanette Dalsgaard er fortsat i tvivl, om hun skal lukke op allerede 21. april - eller måske vente til et andet tidspunkt inden 6. maj.

- Vi har så skrappe afstandskrav, at der højst kan være 20 i hele vores restaurant, hvilket kun er en brøkdel af det sædvanlige. Men hvis vejret bliver godt, kan der være lige så mange ude i vores have - og så begynder det at ligne noget, forklarer hun.

Niels Hansen hos Upstairs rundt om hjørnet i Skomagergade har slet ingen faciliteter eller mulighed for udeservering, så han afventer starten af maj.

Til gengæld har han gennem hele vinteren haft gang i take-away, med en pæn stabil kundekreds, og det har holdt ham i gang.

Positivt overrasket

Jacob Poulsen driver sammen med sin bror Morten Café Korn i Skomagergade og i en række andre danske byer. Her har der længe været take-away.

For kort tid siden åbnede de en decideret take-away café på hjørnet af Stændertorvet og Skomagergade, og den er fra starten blevet en stor succes.

- Jeg er blevet positivt overrasket over, hvor mange kunder kommer. Dels kan jeg se det på regnskabet, og dels har vi kontor lige oppe på 1. sal, hvorfra jeg kan sidde og se på, at folk står i kø for at komme ind i vores forretning.

- Den slags er med til at holde en i gang, men det bliver nu dejligt at komme i gang, og vi åbner helt sikkert 21. april udendørs i Skomagergade, fortæller han.