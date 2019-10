Se billedserie Grundsmag på Stændertorvet var et af de nye spisesteder, der var med i madfestivalen Ro:Kost. Foto: Rasmus Smedstrup Foto: Rasmus Smedstrup

Restauranter hjalp hinanden under madfestival

Roskilde - 15. oktober 2019 kl. 12:03

Madfestivalen Ro:Kost slog igen sin egen rekord med 3116 solgte billetter - 15 flere end sidste år. Men ifølge arrangøren VisitRoskilde har festivalen også vist sig at have en anden positiv virkning. Den har nemlig været med til at skabe et fællesskab mellem de deltagende restauratører.

- Vi er naturligt kommet i dialog med hinanden. Nu ringer jeg bare til Pipers Hus, hvis jeg har en forespørgsel på en begravelse, jeg ikke selv kan tage, eller smutter forbi, hvis jeg mangler servietter. Det gjorde jeg ikke tidligere, siger Philip Færch, der driver restaurant Store Børs på havnen.

Også hos restaurant Why Food and Cocktails i Ringstedgade oplever restauratør Nanna Ajslev, at festivalen har skabt blik for, hvor oplagt det er at hjælpe hinanden.

- Fx havde Mumm et bryllup, som de serverede middag for, men som de ikke havde samme mulighed for at servicere med fest og drinks og musik efterfølgende. Der var det oplagt, at de efter middagen sendte gæsterne op til os, så de kunne fortsætte bryllupsfesten her, fortæller hun.

Det at blive klogere på, hvad hinanden står for, og at mødes om en fælles sag, gør det mere oplagt at ringe og bede om hjælp hos hinanden, oplever Kenneth og Pia Kmiecik, der i snart 20 år har drevet restaurant Mumm.

- Vi har mødt hinanden til et par møder og talt om projektet. Men alene det har gjort os klogere på hinanden og opbygget en tillid og forståelse af, at vi alle vinder ved at være kollegaer i stedet for konkurrenter, siger Pia Kmiecik.

Phillip Færch erklærer sig enig i det synspunkt.

- Jo mere vi samarbejder, jo mere får vi ud af det alle sammen. Når det går godt for alle, vokser alle af det. Når én går ned, går flere ned. For gæsterne er det vigtigt ikke at opleve at køre forgæves efter en restaurantoplevelse. Det kræver en vis mængde restauranter, siger han.

Ro:Kost blev holdt for sjette år i træk, og konceptet var, at man i uge 41 på de deltagende restauranter kunne få en to-retters menu med minimum fem lokalt producerede fødevarer til 250 kroner. Årets tema var »jordforbindelse«.