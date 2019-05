Why Food and Cocktails er nomineret til Roskilde Erhvervspris 2019. Erhvervschef Jesper Steen Christensen fra Danske Bank overrækker her beviset for nomineringen til ejerne og søskendeparret Nanna Ajslev og Jan Minh Nguyen. Foto: Anders Ole Olsen

Restaurant nomineret til erhvervspris: Vil gøre op med hierarki

Roskilde - 11. maj 2019 kl. 13:47 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Why Food and Cocktails er nomineret til Roskilde Erhvervspris, og det er ejerne, søskendeparret Nanna Ajslev og Jan Minh Nguyen, stolte af. Mens Jan Minh Nguyen som kok havde sine grunde til at få egen restaurant, var Nanna Ajslev drevet af andre ambitioner.

- Jeg ville se, om mine visioner og idéer om ledelse og arbejdsmiljø kunne fungere i virkeligheden, siger hun.

Begge har flere års erfaring i restaurationsbranchen, der har ry for at være meget hierarkisk og ikke for de blødsødne.

- Jeg vil gerne gøre op med hierarkiet i branchen. Jeg vil have medarbejdere, som på eget initiativ vil højne niveauet og være med til at udvikle restauranten, siger Nanna Ajslev.

Men det er oftere lettere sagt end gjort.

- Det sværeste har været at finde de rigtige mennesker og få samlet et hold, som er med på det, vi vil med restauranten, siger Jan Minh Nguyen.

En del af ledelsesfilosofien går ud på at give medarbejderne frihed under ansvar og lade dem træffe beslutninger, uden at alt behøver at blive vendt med cheferne. En anden del handler om, at ingen bliver hugget midt over, hvis de begår fejl, så længe de lærer af dem.

- Vi siger: »Don't be sorry, just be better«. I starten sagde vi det for sjov, men nu er det blevet vores mantra, siger Jan Minh Nguyen.

En anden fordel ved at have medarbejdere, der er i stand til selv at køre butikken, er, at det frigiver ressourcer hos ledelsen.

- Det giver os mulighed for at følge op på andre ting, og så kan vi rent faktisk tage hjem i stedet for at bo her, siger Nanna Ajslev.

