I første omgang vil der være mulighed for at bestille og afhente bøger på Roskilde Bibliotek, men i løbet af nogle dage vil det også blive muligt på kommunens andre biblioteker. Her er det Jyllinge Bibliotek. Foto: Lars Ahn Pedersen

Reserver og hent atter bøger på biblioteket

- Vi kommer ikke til at åbne de fysiske biblioteker endnu, men det bliver dejligt igen at kunne give borgerne adgang til en verden af viden og gode oplevelser. Sikkerhedsperspektivet tager vi meget alvorligt, så det bliver under lidt nogle andre vilkår end dem, man kender fra normalt. At læse, både skøn- og faglitteratur, udvider vores horisont, giver indsigt, samt udfordrer og bringer os sammen. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager første skridt mod igen at kunne åbne vores fysiske biblioteker. Ikke mindst fordi de borgere, der ikke begår sig digitalt, nu kan ringe op per telefon og afhente fysiske materialer, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).