Se billedserie Østervangscentret er bygget omkring 1970, tegnet af den kendte arkitekt Habakuk. Men i det fremstår det nedslidt og trist, og det vil kommunen nu gøre noget ved i forbindelse med opførelsen af et nyt plejecenter. Foto: Jan Partoft

Renovering i Østervangscentret: Samlings-punkt for Sydbyen

Østervangscentret ved Asters­vej står foran en gennemgribende renovering, der skal skabe et nyt samlingspunkt for hele Sydbyen med mange af de vigtigste funktioner gennem et helt liv.

Sådan var det nuværende bydelscenter også tænkt, da det blev skabt i slutningen af 1960'erne og starten af 70'erne. Her er alt samlet lige fra børneinstitutioner og skole til dagligvare-butik, plejehjem og så kirken som en sidste station.

Men bygningerne er efterhånden godt slidte, så det hele nu fremstår lidt trist og rodet.

Derfor vil Roskilde Kommune nu bruge lejligheden til at give hele området et ordentligt løft, når man nu alligevel skal bygge et nyt plejecenter i stedet for det nedslidte Astershjem, hvorfra de tidligere beboere allerede er flyttet ud til Hyrdehøj og Kristiansminde i den vestlige del af byen.

Roskilde Avis har talt med tre af byrådets udvalgsformænd, der hver på deres område gerne vil skabe sådan et samlingssted for hele kvarteret: Teknikformand Jens Børsting, skoleformand Jette Henning og sundhedsformand.

Alle tre understreger, at planen for det nye torv med de forskellige funktioner, skal udarbejdes i tæt samarbejde med områdets beboere, der skal være med til at bestemme den endelige udformning.

Hele projektet ventes færdigt i løbet af 5-6 år.

tk