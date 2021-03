Se billedserie Sportsminister Claus Larsen og RB-formand Henrik Andersen ved kunststof-banerne, der kan bruges af mange spillere hele året rundt. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Renovation af Idrætspark: Fodbold for de fleste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Renovation af Idrætspark: Fodbold for de fleste

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 05:26 Af Foto: Mie Neel Kontakt redaktionen

- Med denne løsning sikrer vi fodbold for de fleste lige midt i Roskilde ved at renovere den gamle idrætspark og bevare de nuværende træningsbaner.

Sådan forklarede Roskildes sportsminister, formanden for Kultur- og Idræts Udvalget Claus Larsen (S), da han forleden besøgte det delvis forfaldne anlæg sammen med Roskilde Avis og formanden for Roskilde Boldklub af 1906 Henrik Andersen.

Fodboldformanden er godt tilfreds med, at kommunen nu satser på en renovering med mange baner og istandsatte omklædningsrum, hvilket vil gavne mange i hans klub.

RB06 holder til ved idrætsparken og har nu 700 medlemmer, hvoraf de 600 er børn og unge. Langt de fleste af dem kommer fra Bymidten og har ikke særligt langt til træning.

- Faktisk er det jo unikt at vi har en stor centrumklub med så god plads. Det er også værd at bevare - fremfor at sende dem på lange cykelture, så det ender med, at de skal køres hele tiden af forældrene, siger Claus Larsen.

Gave fra festivalen

Det nuværende anlæg omfatter bl.a. to kunststofbaner på området mellem opvisningsbanen og Møllehusvej. I sin tid var det en gave fra Festivalen, som hermed ville vise sin taknemlighed overfor sin hjemby ved at betale en stor del af udgifterne.

Kunststof-banerne kan bruges året rundt i mange timer uden at blive ødelagt som græsbaner. Dermed giver de langt større mulighed for at træne hele året rundt, så bolden ikke skal ligge stille om vinteren.

Denne mulighed har været en stor fordel for de mange ungdoms-spillere hos RB06, men også for andre klubber i kommunen, der har haft adgang til at bruge dem, f.eks. Røde Stjerne.

I mellemtiden har kommunen også oprettet flere kunsstof-baner i Svogerslev, Himmelev og Lillevang-Vindinge, så presset nu er mindre i Rådmandshaven.

På et tidspunkt indgik en flytning af kunststofbanerne også i planerne om et nyt stadion, men da det ville være rasende dyrt, var det med til at stoppe planerne.

Kun vand i bruseren

Den nye plan for renovering af Idrætsparken omfatter i første etape en modernisering af de nuværende omklædningsrum i hovedtribunen. De er stærkt forfaldne.

I fremtiden er det meningen, at vandet kun skal komme ud af bruseren - og ikke fra alle mulige andre kilder, som utætte tage og vægge.

På et tidspunkt havde byrådet ellers godkendt en lokalplan, der gav private investorer lov til at opføre et nyt storstadion med plads til op mod 10.000 tilskuere og fire store tribuner med mange erhvervslokaler, der så skulle lejes ud og være med til at betale for det hele.

Men projektet stoppede, da der dukkede ekstra omkostninger på op mod 40 mio. kroner op, bl.a. i forbindelse med eksisterende forsyningslinjer på grunden.

Når kommunen nu selv restaurerer det gamle stadion, skal det foregå etapevis, hvor de enkelte udgifter sikkert bliver betydeligt mindre.

Til gengæld får Roskilde så heller ikke et nyt storstadion, men de aktuelle fodbold-præstationer på banerne peger heller ikke på, at der foreløbigt bliver brug for det.

tk