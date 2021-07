I Rema 1000 var der butikstyve på spil. To af dem blev taget ved kassen, to andre stak af - men var dumme nok til at køre til politigården for at spørge efter de to, der blev anholdt. Foto: Britt Nielsen

Ren Gøg og Gokke: Tyve kom selv til politiet

Roskilde - 21. juli 2021 kl. 12:59 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis nogle skulle have det indtryk, at det ikke altid er studenterhuen, der trykker de personer, der finder på at begå butikstyveri, så bliver det indtryk kun forstærket af, hvad der skete i Viby og Roskilde tirsdag eftermiddag. Da endte politiet nemlig med at have fire rumænere anholdt for et tyveri i Rema 1000 i Viby, selv om det i første omgang kun lykkedes at få fat i to af dem. Men de to sidste gjorde det overordentligt let for politiet også at få fat i dem, da de selv kørte til politistationen for at spørge til de to, der var anholdt.

Den rumænske kvartet var på spil i Rema 1000 i Viby ved 16-tiden, hvor en butiksdetektiv spottede to mistænkelige kvinder. Mistanken viste sig at være meget velbegrundet, for da de skulle igennem kasselinjen, forsøgte de at skjule varer for små 1000 kroner i en kurv. Tyveriforsøget mislykkedes, og de to kvinder, som viste sig at være rumænere, blev tilbageholdt, og politiet tilkaldt.

At de to kvinder næppe var alene »på arbejde,« stod også hurtigt klart, for de var også to udenlandske mænd inde i supermarkedet, og da de så, at kvinderne blev tilbageholdt, fik mændene meget travlt med at komme ud.

Politiet anholdt kvinderne og tog dem med på politigården i Roskilde, og mens afhøringen af kvinderne stadig var i gang, dukkede en rumænsk mand op nede i politigårdens reception. Han var interesseret i at vide, hvad der skete med de to rumænske kvinder, som han tydeligvis vidste befandt sig i bygningen - og det gjorde han af en grund. Han blev nemlig genkendt som en af de to mænd, der var stukket af fra Rema 1000, og så var det en smal sag for politiet også at anholde ham.

Eftersom den rumænske mand næppe var spadseret fra Viby til Roskilde, anså politiet det for sandsynligt, at han var kørt i bil, så der blev hurtigt iværksat en eftersøgning i nabolaget efter en rumænsk bil, og der var bingo. I bilen var den fjerde formodede butikstyv. Så let kan det være at udføre politiarbejde - i hvert fald når tyvene ikke er de skarpeste knive i skuffen.

Således gik det til, at politiet sad med fire personer anholdt for butikstyveri. Ingen af dem havde pas eller andre gyldige identifikationspapirer på sig. Til gengæld havde alle fire lovligt ophold i Danmark, hvor de befinder sig i forbindelse med arbejde. På den baggrund endte alle fire med at blive løsladt med besked om at møde på politigården onsdag for at betale de bøder, som forsøget på butikstyveri udløste.