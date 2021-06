Se billedserie Henrik Nevers er tilfreds med, at Roskilde ikke kom med i den zone, hvor optaget på gymnasierne bestemmes af den indkomst, elevernes forældre har. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rektorer venter spændt på fastsættelse af kapacitet

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 12:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Et mere styret optag af elever på landets gymnasier kommer til at betyde, at det nogle steder bliver forældrenes indtægt, der afgør, hvor elever kommer til at gå i gymnasiet - men sådan bliver det ikke i Roskilde, og det glæder rektorerne for Roskildes tre gymnasier sig over.

I den politiske aftale, som blev præsenteret torsdag, ligger Roskilde nemlig lige uden for den ene af de tre storbyzoner, hvor indtægtskriteriet bliver lagt til grund for elevoptaget, så elever kan omfordeles i bestræbelserne på at undgå en meget skæv elevsammensætning på visse gymnasier.

- Den omfordelingszone kom Roskilde ikke i, så vi kommer til at optage elever ud fra et afstandskriterium, hvor transporttiden er afgørende. Det er ikke så forskelligt fra, hvad vi gør i dag, og det er jeg isoleret set tilfreds med, siger Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium.

Ubekendte faktorer En af de ubekendte faktorer er fastsættelsen af kapaciteten for de enkelte gymnasier. Den opgave lægges fremover i hænderne på regionerne, men vil de første år - med virkning fra 2023 - blive styret af Børne- og Undervisningsministeriet. Henrik Nevers hælder dog til, at styringen ikke kommer til at koste pladser i Roskilde.

- Vi har stor efterspørgsel i Roskilde, så der skal være mange pladser i Roskilde. Spørgsmålet er, hvordan man vil bruge kapaciteten til at styre optaget. Det er jeg meget spændt på at se, men jeg vil blive overrasket, hvis der bliver lavet store ændringer for vores vedkommende, siger Henrik Nevers.

Sympatisk Hans kollega på Himmelev Gymnasium, Johnny Vinkel, glæder sig over aftalen, som han generelt er tilfreds med, om end den stadig kun er groft skitseret.

- De overordnede tanker er fine. Man prøver at gøre op med en øget polarisering i byerne, hvor man ser skæve elevsammensætninger, og man prøver at bevare uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder, og det er meget sympatisk. Indtil videre mangler vi detaljer, men jeg tror ikke, vi bliver berørt, siger Johnny Vinkel.

Gymnasierne i Roskilde tiltrækker mange elever, der bor i områder, der naturligt hører til andre gymnasier. På Himmelev Gymnasium er der fx en del elever fra den sydlige del af Frederikssund Kommune, hvor det lokale gymnasium er blandt dem, der fremover bliver garanteret en mindstestørrelse på 84 elever pr. årgang. Og for den sags skyld også fra den østlige del af Høje Taastrup Kommune, hvor det lokale gymnasium er blandt dem, der har den største andel af elever med ikke-vestlig baggrund. Johnny Vinkel forventer dog ikke, at det får nogen stor indflydelse på optaget i Himmelev.

- Man kan godt forestille sig, at elever fra fx Hedehusene ikke får så nem adgang til Roskilde, hvis man sætter kapaciteten ned i Roskilde, og det indgår i aftalen, at man vil bruge kapacitet som værktøj - men det afhænger også om, hvad skolerne melder ind, og vi mangler oplysninger om, hvad ministeriet vil gøre, hvis skolernes indstillinger ikke passer ind i modellen, siger Johnny Vinkel.

Frit valg intakt Claus Niller, rektor for Roskilde Katedralskole, er enig i, at det vigtigste for de lokale gymnasier bliver fastsættelsen af kapaciteten.

- Som jeg læser aftalen, er der ingenting i den, der forhindrer det frie gymnasievalg. Der er bare ingen garanti for, at man bliver optaget der, hvor man gerne vil, men det er der heller ikke i dag. Der er heller ikke noget i aftalen, der forhindrer, at man bor i fx Høje Taastrup og går på gymnasiet i Roskilde, eller at det partout skal være elever fra Høje Taastrup, der går på gymnasiet i Høje Taastrup. Så jeg tror ikke, aftalen kommer til at betyde det store for os. Jeg synes, vi skal glæde os over, at det først og fremmest bliver elevernes bopæl og ikke deres forældres indkomst, der afgør, hvor de kommer til at gå, og så må vi have tillid til, at vi har nogle fornuftige og besindige politikere, der er indstillet på, at der skal være en kapacitet der, hvor eleverne gerne vil gå, siger Claus Niller.

