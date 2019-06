Se billedserie Marie Søgaard Nevers fik sat sin studenterhue på af lillesøster Karen, far Henrik Nevers og mor Kirsten Søgaard Nevers. Henrik Nevers er rektor på Roskilde Gymnasium, hvor Marie har gået de sidste tre år.

Rektor satte huen på sin datter

Det var en stolt rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, som sammen med sin familie mandag eftermiddag kunne give deres ældste datter, Marie Søgaard Nevers, en flot studenterhue på, som hun selv havde strikket. Efter en veloverstået mundtlig AT-eksamen i fagene musik og historie, hvor hun analyserede sangene fra tegnefilmen »Bennys badekar«, blev Marie Søgaard Nevers modtaget af familien med kram, roser og lykønskninger.

Men hvordan har det været at gå på det gymnasium, hvor ens far er rektor?

- Det har været fedt at gå på Roskilde Gymnasium - og det har været hyggeligt, at han er rektor her. Og så har det været rart at mærke, at folk godt kan lide ham. Det var mest i 1.g, at folk spurgte mig, om jeg ikke var rektors datter, siger Marie Søgaard Nevers.

Henrik Nevers synes også, at det har været hyggeligt at kunne følges med sin datter til skole om morgenen.

- Jeg er selvfølgelig også stolt over, at hun har klaret sig meget fint i gymnasiet. Det bliver man jo altid stolt over som forælder, siger han.

Det ligger til familien at dimittere fra Roskilde Gymnasium. For 28 år siden gjorde hendes far det fra Roskilde Amtsgymnasium, som gymnasiet hed før i tiden, og hans søster, moster og onkel er også studenter derfra. Desuden har Henrik Nevers' mor og morfar gået i de samme bygninger, da de tilhørte Katedralskolen.

- Marie har selvfølgelig selv valgt gymnasium, og jeg synes, at det var dejligt, at hun gerne ville gå her på skolen, hvor mange i vores familie også har gået i skole. Det giver da en særlig tilknytning, siger Henrik Nevers.

Marie Søgaard Nevers vil tage et til to sabbatår, inden hun læser videre. Planen er at søge ind på musikvidenskab på Københavns Universitet, og interessen for musik har hun heller ikke fra fremmede, da begge forældre er musikalske. I sine tre år på »Amtet« har hun siddet bag pianoet i skolens musical, sunget til julekoncert i domkirken og stået på scenen til skolens mange andre musikarrangementer. Efter skoletid har gymnasiets nabo, Roskilde Domkirke, stor glæde af hendes sopranstemme i både domkoret og pigekoret.

På fredag venter der en helt særlig familiebegivenhed, når Marie Søgaard Nevers' far skal overrække eksamensbeviset til hende til dimissionen.

